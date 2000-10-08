Перминов Ярослав Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминов Ярослав Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.2000

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
08.10.2000

Отец: Перминов Денис Владимирович

Мать: не указана

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