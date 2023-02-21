Елизарова (Куценко) Инна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизарова (Куценко) Инна Михайловна

Елизарова (Куценко) Инна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1974

Отец: Куценко Михаил Николаевич

Мать: Куценко Тамара Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close