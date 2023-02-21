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Садовский Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947 или 1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947 или 1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Садовская Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Садовская Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Садовская Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Садовская Ирина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садовская Ирина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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