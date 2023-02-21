Садовский Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947 или 1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947 или 1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Садовская Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Садовская Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Садовская Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Садовская Ирина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно