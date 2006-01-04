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Схоменко Юрий Петрович

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Место рождения

Гурьевск Кемеровская область

Дата рождения

06.03.1939

Дата смерти

04.01.2006

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

1962 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1939

Отец: Схоменко Петр Алексеевич

Мать: Ольга Никаноровна

Гурьевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.03.1962

Дочь: Скобеева Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Схоменко Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
16.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Схоменко Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
21.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Схоменко Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
10.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Схоменко Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
19.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Схоменко Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
28.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Схоменко Татьяна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Схоменко Татьяна Максимовна

Смерть
04.01.2006
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