Схоменко Юрий Петрович
Место рожденияГурьевск Кемеровская область
Дата рождения06.03.1939
Дата смерти04.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1939
Отец: Схоменко Петр Алексеевич
Мать: Ольга Никаноровна
Гурьевск Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.03.1962
Дочь: Скобеева Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Схоменко Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
16.05.1964
Рождение ребёнка
21.08.1969
Рождение ребёнка
10.01.1973
Рождение ребёнка
19.06.1975
Рождение ребёнка
28.08.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.2006