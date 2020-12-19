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Брызгалов Сергей Николаевич

Место рождения

Муралёво, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

27.10.1950

Дата смерти

19.12.2020

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1950

Отец: Брызгалов Николай Максимович

Мать: не указана

Муралёво, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
а/з о рождении 91 от 03.11.1950 Исполком Архангельского сельского Совета Меленковского района Владимирской области
Смерть
19.12.2020
Муром, округ Муром, Владимирская область
а/з о смерти 170209330000402484002 от 23.12.2020 Отдел записи актов гражданского состояния администрации округа Муром (сдавление головного мозга, ствола; внутримозговое кровоизлияние желудочковое; кор... Показать все
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