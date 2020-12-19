Брызгалов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1950
Дата смерти19.12.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1950
Отец: Брызгалов Николай Максимович
а/з о рождении 91 от 03.11.1950 Исполком Архангельского сельского Совета Меленковского района Владимирской области
Смерть
19.12.2020
Муром, округ Муром, Владимирская область
а/з о смерти 170209330000402484002 от 23.12.2020 Отдел записи актов гражданского состояния администрации округа Муром (сдавление головного мозга, ствола; внутримозговое кровоизлияние желудочковое; кор... Показать все