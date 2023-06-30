Кривопаткин Косьма Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривопаткин Косьма Данилов

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривопаткин Данил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривопаткина Екатерина Герасимова

Рождение ребёнка
01.10.1902

Дочь: Кривопаткина Пелагея Кузьмична

Мать ребёнка: Кривопаткина Екатерина Герасимова

Рождение ребёнка
05.07.1906

Сын: Кривопаткин Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Кривопаткина Екатерина Герасимова

Восприемники: киевский мещанин Василий Александров Шушков и Полтавской губернии Кобелянского уезда мястечка ... казачка Татьяна Савелиева Крымская
Рождение ребёнка
24.02.1914

Дочь: Кривопаткина Нина Кузьмична

Мать ребёнка: Кривопаткина Екатерина Герасимова

Восприемники: Алексей Данилов Кривопаткин и Екатерина Андреева Плютина
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кривопаткин Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Кривопаткина Екатерина Герасимова

Смерть
Неизвестно

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