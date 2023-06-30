Кривопаткин Косьма Данилов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривопаткин Данил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1902
Дочь: Кривопаткина Пелагея Кузьмична
Мать ребёнка: Кривопаткина Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
05.07.1906
Сын: Кривопаткин Сергей Кузьмич
Мать ребёнка: Кривопаткина Екатерина Герасимова
Восприемники: киевский мещанин Василий Александров Шушков и Полтавской губернии Кобелянского уезда мястечка ... казачка Татьяна Савелиева Крымская
Рождение ребёнка
24.02.1914
Дочь: Кривопаткина Нина Кузьмична
Мать ребёнка: Кривопаткина Екатерина Герасимова
Восприемники: Алексей Данилов Кривопаткин и Екатерина Андреева Плютина
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Кривопаткина Екатерина Герасимова
Смерть
Неизвестно