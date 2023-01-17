Кадочников Петр Семенович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кадочников Семен Васильевич
Мать: Кадочникова Дарья
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кадочников Андрей
Мать ребёнка: Кадочникова Матрона
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кадочников Михаил
Мать ребёнка: Кадочникова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кадочникова Матрона
Смерть
Неизвестно