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Кадочников Петр Семенович

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Место рождения

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кадочников Семен Васильевич

Мать: Кадочникова Дарья

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кадочников Андрей

Мать ребёнка: Кадочникова Матрона

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кадочников Михаил

Мать ребёнка: Кадочникова Матрона

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кадочникова Матрона

Смерть
Неизвестно
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