Мицевич Матвей Адамович
Место рождения
Дата рождения10.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1873
Отец: Мицевич Адам Михайлович
Мать: Мицевич Агафия Романовна
Бракосочетание
06.02.1900
Жена: Мицевич Марфа Степановна
Рождение ребёнка
09.07.1902
Сын: Мицевич Леонтий Матвеевич
Мать ребёнка: Мицевич Марфа Степановна
Рождение ребёнка
18.01.1906
Дочь: Мицевич Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Мицевич Марфа Степановна
Смерть
Неизвестно