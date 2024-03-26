Мицевич Матвей Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМицевич Матвей Адамович

Мицевич Матвей Адамович

Место рождения

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд

Дата рождения

10.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1873

Отец: Мицевич Адам Михайлович

Мать: Мицевич Агафия Романовна

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Бракосочетание
06.02.1900

Жена: Мицевич Марфа Степановна

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1902

Сын: Мицевич Леонтий Матвеевич

Мать ребёнка: Мицевич Марфа Степановна

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1906

Дочь: Мицевич Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Мицевич Марфа Степановна

Старомлыны 1-е, Хомская волость, Кобринский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close