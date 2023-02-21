Магдалена (Magdalena)
Место рожденияШиррен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Ширрен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Шерер Иосиф
Отец ребёнка: Шерер Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерер Валентин
Смерть
Неизвестно