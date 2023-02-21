Магдалена (Magdalena) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагдалена (Magdalena)

Магдалена (Magdalena)

avatar

Место рождения

Ширрен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширрен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1808 ст.
Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Шерер Иосиф

Отец ребёнка: Шерер Валентин

Баден, Одесский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерер Валентин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close