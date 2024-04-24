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Чупров Михаил Митрофанович

Место рождения

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Чупров Митрофан Григорьевич

Мать: Чупрова Евдокия Семеновна

Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Работа или профессия
Неизвестно
коми
Место жительства
Неизвестно
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
1920
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | № 94. Личный листок № 4, поселенческий бланк № 267. Архангельская губерния Печорский уезд Сизябская волость с. Сизябск. Чупров Михаил Митрофанович, о... Показать все
Смерть
Неизвестно
Сизябск, Ижемский муниципальный район, Республика Коми

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