Plint Marija
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Plint Mangals
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Lehlaus Anne
Отец ребёнка: Plint Barka
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Dzilna Liene
Отец ребёнка: Plint Barka
Turna, Valkas novads
Рождение ребёнка
1813
Сын: Plint Pāvuls
Отец ребёнка: Plint Barka
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ewa
Отец ребёнка: Plint Barka
Turna, Valkas novads
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Maija
Отец ребёнка: Plint Barka
Смерть
Неизвестно