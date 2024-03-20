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Plint Marija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1804 г.р.
1810 г.р.
1813 г.р.
1816 г.р.
1821 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Plint Mangals

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Lehlaus Anne

Отец ребёнка: Plint Barka

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Dzilna Liene

Отец ребёнка: Plint Barka

Turna, Valkas novads
Рождение ребёнка
1813

Сын: Plint Pāvuls

Отец ребёнка: Plint Barka

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ewa

Отец ребёнка: Plint Barka

Turna, Valkas novads
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Maija

Отец ребёнка: Plint Barka

Смерть
Неизвестно
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