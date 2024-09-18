Василенко Прокопий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1908
Дочь: Василенко Пелагея Прокопьева
Мать ребёнка: Василенко (--) Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.02.1910
Сын: Василенко Афанасий Прокопьевич
Мать ребёнка: Василенко (--) Ирина Дмитриевна
спирино
Смерть
Неизвестно