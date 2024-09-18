Василенко Прокопий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко Прокопий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко (--) Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.10.1908

Дочь: Василенко Пелагея Прокопьева

Мать ребёнка: Василенко (--) Ирина Дмитриевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1910

Сын: Василенко Афанасий Прокопьевич

Мать ребёнка: Василенко (--) Ирина Дмитриевна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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