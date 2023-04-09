Задумкин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗадумкин Николай Иванович

Задумкин Николай Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1881 ст.

Жена: Задумкина Анна Ивановна

Ярилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
поручителями по жениху были: Турундаевской волости деревьни Ельцына крестьяне Алекасндр Александрович Задумкин и Иван Васильевич Маничев. по невесте: Турундаевской волости деревни Ерилова крестьянин П... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1881 ст.

Дочь: Задумкина Августа Николаевна

Мать ребёнка: Задумкина Анна Ивановна

Ярилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close