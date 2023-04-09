Задумкин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1881 ст.
Жена: Задумкина Анна Ивановна
поручителями по жениху были: Турундаевской волости деревьни Ельцына крестьяне Алекасндр Александрович Задумкин и Иван Васильевич Маничев. по невесте: Турундаевской волости деревни Ерилова крестьянин П... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1881 ст.
Дочь: Задумкина Августа Николаевна
Мать ребёнка: Задумкина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно