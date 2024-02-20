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Пермякова Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1911

Дата смерти

14.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1911

Отец: Пермяков Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеншин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Шеншин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.1947

Сын: Пермяков Валерий Александрович

Отец ребёнка: Шеншин Александр Николаевич

Смерть
14.03.1981
Похороны
Неизвестно

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