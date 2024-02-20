Пермякова Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1911
Дата смерти14.03.1981
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1911
Отец: Пермяков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Шеншин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
03.01.1947
Сын: Пермяков Валерий Александрович
Отец ребёнка: Шеншин Александр Николаевич
Смерть
14.03.1981
Похороны
Неизвестно