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Волкова Вера Яковлевна

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Место рождения

Шухра, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Шухра, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Муж: Данилов Федор Евфимович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.

Дочь: Данилова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Данилов Федор Евфимович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.01.1916 ст.

Сын: Данилов Евфимий Федорович

Отец ребёнка: Данилов Федор Евфимович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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