Волкова Вера Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1912 ст.
Дочь: Данилова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Данилов Федор Евфимович
Рождение ребёнка
09.01.1916 ст.
Сын: Данилов Евфимий Федорович
Отец ребёнка: Данилов Федор Евфимович
Смерть
Неизвестно