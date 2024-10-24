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Шавельский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Шавельский Иван Потапиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шавельская) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шавельская Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавельский Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Шавельская Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шавельская) Неонила Ивановна

Мать ребёнка: Шавельская Анна Федоровна

Рождение ребёнка
06.01.1871

Сын: Шавельский Георгий Иванович

Мать ребёнка: Шавельская Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шавельский Василий Иванович

Мать ребёнка: Шавельская Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шавельский Семен Иванович

Мать ребёнка: Шавельская Анна Федоровна

Смерть
1906

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