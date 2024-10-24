Шавельский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Шавельский Иван Потапиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шавельская) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шавельская Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шавельский Аркадий Иванович
Мать ребёнка: Шавельская Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шавельская) Неонила Ивановна
Мать ребёнка: Шавельская Анна Федоровна
Рождение ребёнка
06.01.1871
Сын: Шавельский Георгий Иванович
Мать ребёнка: Шавельская Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шавельский Василий Иванович
Мать ребёнка: Шавельская Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шавельский Семен Иванович
Мать ребёнка: Шавельская Анна Федоровна
Смерть
1906