Сысуева Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысуева Антонина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.?

Сын: Сысуев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сысуев Владимир Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Н Елена Владимировна

Отец ребёнка: Сысуев Владимир Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысуев Владимир Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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