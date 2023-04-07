Сысуева Антонина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.?
Сын: Сысуев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сысуев Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Н Елена Владимировна
Отец ребёнка: Сысуев Владимир Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно