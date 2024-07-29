Пушкарева (--) Дарья Кузьминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (--) Дарья Кузьминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Никифор Авдеевич

Рождение ребёнка
07.05.1861

Сын: Пушкарев Константин Никифорович

Отец ребёнка: Пушкарев Никифор Авдеевич

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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