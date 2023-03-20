Мартынов Дмитрий Симонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1900
Дата смерти08.12.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1923
Дочь: Моисеева Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
22.12.1925
Дочь: Колупаева Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
22.10.1926
Дочь: Таисья Дмитриевна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
24.12.1936
Сын: Мартынов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Мартынова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартынова Анна Федоровна
Смерть
08.12.1971
Челябинская область, г.Магнитогорск