Мартынов Дмитрий Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Дмитрий Симонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1900

Дата смерти

08.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1923

Дочь: Моисеева Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
22.12.1925

Дочь: Колупаева Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
22.10.1926

Дочь: Таисья Дмитриевна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
24.12.1936

Сын: Мартынов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Мартынова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Анна Федоровна

Смерть
08.12.1971
Челябинская область, г.Магнитогорск
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