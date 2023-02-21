Савченко Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Савченко Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.03.1922
Сын: Савченко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Савченко Андрей Тимофеевич
Шкуратово, Миколаївська область
Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва