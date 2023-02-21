Савченко Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Савченко Иван Андреевич

Отец ребёнка: Савченко Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.03.1922

Сын: Савченко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Савченко Андрей Тимофеевич

Шкуратово, Миколаївська область
Смерть
1974
Москва, город федерального значения Москва
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