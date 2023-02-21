Тхорик (не известно) Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхорик (не известно) Татьяна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.

Дочь: Тхорик Мария Филипповна

Отец ребёнка: Тхорик Филипп Фадеевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.12.1922

Дочь: Тхорик Вера Филипповна

Отец ребёнка: Тхорик Филипп Фадеевич

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тхорик Филипп Фадеевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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