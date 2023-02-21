Тхорик (не известно) Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1911 ст.
Дочь: Тхорик Мария Филипповна
Отец ребёнка: Тхорик Филипп Фадеевич
Рождение ребёнка
25.12.1922
Дочь: Тхорик Вера Филипповна
Отец ребёнка: Тхорик Филипп Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно