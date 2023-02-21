Боровков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Боровков Пётр
Мать: Боровков Ирина
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Боровкова n
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Боровкова n
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Боровкова n
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Боровкова n
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Боровкова n
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Боровков Степан
Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
1788