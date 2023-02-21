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Боровков Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Отец

Около 1677 г.р.

Мать

Около 1678 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Боровков Пётр

Мать: Боровков Ирина

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Боровков Иван Большой

Мать ребёнка: Боровкова n

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Боровков Иван Меньшой

Мать ребёнка: Боровкова n

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Боровков Василий Большой

Мать ребёнка: Боровкова n

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Боровков Василий Меньшой

Мать ребёнка: Боровкова n

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Боровкова n

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Боровков Степан

Мать ребёнка: Боровкова Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
1788
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