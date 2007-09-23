Боженкова Анисья Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженкова Анисья Пантелеймоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1930

Дата смерти

23.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1930

Отец: Баженков Пантелеймон Николаевич

Мать: Боженкова Соломея Георгиевна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Вахрушева Ирина Шариповна

Отец ребёнка: Тасбулатов Шарипбек (Шарип)

Рождение ребёнка
05.08.1955

Дочь: Тасбулатова Галина Шарипбек

Отец ребёнка: Тасбулатов Шарипбек (Шарип)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тасбулатов Шарипбек (Шарип)

Смерть
23.09.2007
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