Боженкова Анисья Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1930
Дата смерти23.09.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1930
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Вахрушева Ирина Шариповна
Отец ребёнка: Тасбулатов Шарипбек (Шарип)
Рождение ребёнка
05.08.1955
Дочь: Тасбулатова Галина Шарипбек
Отец ребёнка: Тасбулатов Шарипбек (Шарип)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.2007