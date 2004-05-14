Тарарина (Безрукова) Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарарина (Безрукова) Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1933

Дата смерти

14.05.2004

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1964 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1933

Отец: Безруков Дмитрий Степанович

Мать: Безрукова (Ефименко) Аксеня (Ксения) Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964

Сын: Тарарин Валерий Викторович

Отец ребёнка: Тарарин Виктор Прокофьевич

Рождение ребёнка
27.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарарин Виктор Прокофьевич

Рождение ребёнка
02.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарарин Виктор Прокофьевич

Рождение ребёнка
03.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарарин Виктор Прокофьевич

Смерть
14.05.2004
Похороны
Неизвестно

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