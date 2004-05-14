Тарарина (Безрукова) Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1933
Дата смерти14.05.2004
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1933
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Сын: Тарарин Валерий Викторович
Отец ребёнка: Тарарин Виктор Прокофьевич
Рождение ребёнка
27.09.1967
Рождение ребёнка
02.03.1969
Рождение ребёнка
03.07.1972
Смерть
14.05.2004
Похороны
Неизвестно