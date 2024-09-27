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Петр Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Лазарь Сидорович

Мать: Наталья Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Ивлеевна

Место жительства
Неизвестно
Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
1712

Сын: Михаил Петрович

Мать ребёнка: Софья Ивлеевна

Рождение ребёнка
1719

Сын: Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Софья Ивлеевна

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Устинья Петровна

Мать ребёнка: Софья Ивлеевна

Бочманово, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Смерть
Неизвестно

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