Петр Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Лазарь Сидорович
Мать: Наталья Трифоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Ивлеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Сын: Михаил Петрович
Мать ребёнка: Софья Ивлеевна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Софья Ивлеевна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Устинья Петровна
Мать ребёнка: Софья Ивлеевна
Смерть
Неизвестно