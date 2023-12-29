Рыбакова Иулиания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щирин Гавриил
Рождение ребёнка
23.06.1878
Сын: Рыбаков Пётр
Отец ребёнка: Щирин Гавриил
Рождение ребёнка
03.02.1881
Дочь: (Рыбакова) Анна
Отец ребёнка: Щирин Гавриил
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: (Рыбакова) Наталья
Отец ребёнка: Щирин Гавриил
Рождение ребёнка
15.05.1886
Дочь: Красавина (Рыбакова) Елена
Отец ребёнка: Щирин Гавриил
Рождение ребёнка
27.12.1888
Сын: Рыбаков Василий
Отец ребёнка: Щирин Гавриил
Рождение ребёнка
06.08.1891
Сын: Рыбаков Алексей
Отец ребёнка: Щирин Гавриил
Смерть
Неизвестно