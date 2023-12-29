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Рыбакова Иулиания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щирин Гавриил

Рождение ребёнка
23.06.1878

Сын: Рыбаков Пётр

Отец ребёнка: Щирин Гавриил

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
03.02.1881

Дочь: (Рыбакова) Анна

Отец ребёнка: Щирин Гавриил

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: (Рыбакова) Наталья

Отец ребёнка: Щирин Гавриил

Рождение ребёнка
15.05.1886

Дочь: Красавина (Рыбакова) Елена

Отец ребёнка: Щирин Гавриил

Рождение ребёнка
27.12.1888

Сын: Рыбаков Василий

Отец ребёнка: Щирин Гавриил

Рождение ребёнка
06.08.1891

Сын: Рыбаков Алексей

Отец ребёнка: Щирин Гавриил

Болтино, Мытищи, Московская область
Смерть
Неизвестно

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