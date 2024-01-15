Астафьева Валентина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Валентина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.?

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Астафьев Анатолий

Рождение ребёнка
10.05.1970

Сын: Астафьев Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Астафьев Анатолий

Рождение ребёнка
12.08.1981

Дочь: Маркова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Астафьев Анатолий

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