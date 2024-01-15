Астафьева Валентина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
04.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Астафьев Анатолий
Рождение ребёнка
10.05.1970
Сын: Астафьев Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Астафьев Анатолий
Рождение ребёнка
12.08.1981
Дочь: Маркова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Астафьев Анатолий