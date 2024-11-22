Устинова Ася Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болтнева (Устинова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Устинов Иван Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1957
Дочь: Меньщикова (Устинова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Устинов Иван Георгиевич
Смерть
Неизвестно