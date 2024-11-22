Устинова Ася Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Устинова Ася Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болтнева (Устинова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Устинов Иван Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
20.09.1957

Дочь: Меньщикова (Устинова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Устинов Иван Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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