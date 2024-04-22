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Субботин Василий Захарович

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.08.1913 ст.

Дата смерти

03.?.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1913 ст.

Отец: Субботин Захар Николаевич

Мать: Субботина Екатерина Афанасьевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 476 №41м
Крещение
04.08.1913 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В старший брат Александр Захарович Субботин Ф 719 оп 1 д 476 №41м стр_____
Смерть
03.?.1913 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
1 месяц, от поноса Ф 719 оп 1 д 476 №____ стр 59
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