Субботин Василий Захарович
Место рождения
Дата рождения01.08.1913 ст.
Дата смерти03.?.1913 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1913 ст.
Ф 719 оп 1 д 476 №41м
Крещение
04.08.1913 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В старший брат Александр Захарович Субботин Ф 719 оп 1 д 476 №41м стр_____
Смерть
03.?.1913 ст.
1 месяц, от поноса Ф 719 оп 1 д 476 №____ стр 59