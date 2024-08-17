Котик (Оленюх) Мария-Станислава Онуфриевна
Место рожденияТернополь
Дата рождения21.11.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно