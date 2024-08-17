Котик (Оленюх) Мария-Станислава Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котик (Оленюх) Мария-Станислава Онуфриевна

Место рождения

Тернополь

Дата рождения

21.11.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1938

Отец: Оленюх Онуфрий Дмитрович

Мать: Оленюх (Сюдмак) Анна Стахивна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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