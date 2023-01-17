Меренков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1957
Сын: Меренков Павел Александрович
Мать ребёнка: Ирлина Ида Георгиевна
Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ
Рождение ребёнка
22.12.1961
Сын: Меренков Евгений Александрович
Мать ребёнка: Ирлина Ида Георгиевна
Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно