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Меренков Александр Николаевич

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Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.10.1957

Сын: Меренков Павел Александрович

Мать ребёнка: Ирлина Ида Георгиевна

Анадырь, Анадырь, Чукотский автономный округ
Рождение ребёнка
22.12.1961

Сын: Меренков Евгений Александрович

Мать ребёнка: Ирлина Ида Георгиевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
Неизвестно
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