Пётр Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Александр Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Семён Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Авдотья Петрова
Мать ребёнка: Акулина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Григорьева
Смерть
Неизвестно