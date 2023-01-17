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Пётр Осипов

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Место рождения

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Около 1828 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Осип

Мать: не указана

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Александр Петров

Мать ребёнка: не указана

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Семён Петров

Мать ребёнка: не указана

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Авдотья Петрова

Мать ребёнка: Акулина Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Григорьева

Смерть
Неизвестно
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