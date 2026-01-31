Кузнецова Анна
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Кузнецов Василий ВасильевичНеизвестно г.р.
Дети
Кузнецов Сергей Васильевич26.11.1978 г.р.
Лазарева (Кузнецова) Ольга Васильевна21.10.1980 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1978
Сын: Кузнецов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1980
Дочь: Лазарева (Кузнецова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Васильевич