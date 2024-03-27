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Скитневский Евсей

Место рождения

Себеж

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Скитневский Михей

Мать: ?

Себеж
Рождение ребёнка
1904

Сын: Скитневский Оскар

Мать ребёнка: не указана

г.Опочка, Ленинградской обл.
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Скитневский Меер

Мать ребёнка: не указана

Опочки
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Скитневский Хаим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Скитневский Григорий Евсеевич

Мать ребёнка: не указана

Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрума

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Итта

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Ремесленник, затем работал в Питерском ЧК, был репрессирован.
Смерть
Неизвестно
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