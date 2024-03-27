Скитневский Евсей
Место рожденияСебеж
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Скитневский Михей
Мать: ?
Себеж
Рождение ребёнка
1904
Сын: Скитневский Оскар
г.Опочка, Ленинградской обл.
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Скитневский Меер
Опочки
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Скитневский Хаим
Рождение ребёнка
1912
Сын: Скитневский Григорий Евсеевич
Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрума
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Итта
Работа или профессия
Неизвестно
Ремесленник, затем работал в Питерском ЧК, был репрессирован.
Смерть
Неизвестно