Борн Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорн Геннадий Иванович

Борн Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1986

Отец: Борн Иван

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close