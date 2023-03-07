Зубкова Федосья Юдина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Настасья Григорьева
Отец ребёнка: Зубков Григорий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Зубков Григорий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829