Зубкова Федосья Юдина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова Федосья Юдина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Настасья Григорьева

Отец ребёнка: Зубков Григорий Егоров

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Зубков Василий Григорьев

Отец ребёнка: Зубков Григорий Егоров

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Григорий Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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