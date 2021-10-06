Соколов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Николай Васильевич

Соколов Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1969

Дата смерти

06.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1969

Отец: Соколов Василий Николаевич

Мать: Соколова (Назарова) Клавдия Сергеевна

Бракосочетание
06.11.1993

Жена: Соколова (Орлова) Наталия Александровна

Бракосочетание
06.11.1993

Жена: Соколова (Орлова) Наталия Александровна

Рождение ребёнка
14.10.1994

Дочь: Носкова (Соколова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Соколова (Орлова) Наталия Александровна

Рождение ребёнка
13.03.1998

Сын: Соколов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Соколова (Орлова) Наталия Александровна

Рождение ребёнка
18.04.2001

Дочь: Майсурадзе (Соколова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Соколова (Орлова) Наталия Александровна

Смерть
06.10.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.