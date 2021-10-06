Соколов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1969
Дата смерти06.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1969
Бракосочетание
06.11.1993
Бракосочетание
06.11.1993
Рождение ребёнка
14.10.1994
Дочь: Носкова (Соколова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Соколова (Орлова) Наталия Александровна
Рождение ребёнка
13.03.1998
Сын: Соколов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Соколова (Орлова) Наталия Александровна
Рождение ребёнка
18.04.2001
Дочь: Майсурадзе (Соколова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Соколова (Орлова) Наталия Александровна
Смерть
06.10.2021