Блинова (Кувалдина) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Кувалдина) Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748 ст.

Дочь: Евфимия Осиповна

Отец ребёнка: Блинов Осип Епимахович

Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Варвара Осиповна

Отец ребёнка: Блинов Осип Епимахович

Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Блинов Евсей Осипович

Отец ребёнка: Блинов Осип Епимахович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Осип Епимахович

Место жительства
Неизвестно
починок сверх Ключевки речки
Смерть
Неизвестно
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