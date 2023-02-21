Блинова (Кувалдина) Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748 ст.
Дочь: Евфимия Осиповна
Отец ребёнка: Блинов Осип Епимахович
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Варвара Осиповна
Отец ребёнка: Блинов Осип Епимахович
Рождение ребёнка
1755 ст.
Отец ребёнка: Блинов Осип Епимахович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
починок сверх Ключевки речки
Смерть
Неизвестно