Кожемякин Дмитрий Иванович
Место рожденияНовосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Дата рождения30.03.1938
Дата смерти02.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1938
Отец: Кожемякин Иван Савельевич
Мать: Мария Акимовна
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
22.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.08.1988
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка