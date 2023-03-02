Кожемякин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка

Дата рождения

30.03.1938

Дата смерти

02.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1938

Отец: Кожемякин Иван Савельевич

Мать: Мария Акимовна

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
22.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.08.1988
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
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