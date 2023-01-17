Калиганов Виктор Егорович
Место рождения
Дата рождения01.03.1935
Дата смерти23.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935
Бракосочетание
02.07.1955 ст.
Узбекистан, станция Урсатьевская
Рождение ребёнка
13.10.1957
Сын: Калиганов Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Калиганова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
12.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.03.1990