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Калиганов Виктор Егорович

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Место рождения

Наурыз, Мактааральский район, Туркестанская область

Дата рождения

01.03.1935

Дата смерти

23.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935

Отец: Калиганов Георгий Дмитриевич

Мать: Калиганова Анна Антоновна

Наурыз, Мактааральский район, Туркестанская область
Бракосочетание
02.07.1955 ст.

Жена: Калиганова Любовь Николаевна

Узбекистан, станция Урсатьевская
Рождение ребёнка
13.10.1957

Сын: Калиганов Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Калиганова Любовь Николаевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
23.03.1990
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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