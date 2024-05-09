Гайнутдинова Зухра Минхаифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинова Зухра Минхаифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.?

Сын: Гайнутдинова Карим Маратович

Отец ребёнка: Гайнутдинов Марат Шамилевич

Рождение ребёнка
14.10.?

Сын: Гайнутдинов Ибрагим Маратович

Отец ребёнка: Гайнутдинов Марат Шамилевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайнутдинов Марат Шамилевич

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