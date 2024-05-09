Гайнутдинова Зухра Минхаифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.?
Сын: Гайнутдинова Карим Маратович
Отец ребёнка: Гайнутдинов Марат Шамилевич
Рождение ребёнка
14.10.?
Сын: Гайнутдинов Ибрагим Маратович
Отец ребёнка: Гайнутдинов Марат Шамилевич
Бракосочетание
Неизвестно