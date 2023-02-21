Ситников Панфил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Ситников Пётр Ермолаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Домна Панфиловна
Мать ребёнка: Ситникова Авдотья Тихоновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ситников Андрей Панфилович
Мать ребёнка: Ситникова Авдотья Тихоновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ситников Артемий Панфилович
Мать ребёнка: Ситникова Авдотья Тихоновна
Смерть
1848