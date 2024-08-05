Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисюк Нестер Григорьевич

Рождение ребёнка
10.10.1886

Сын: Борисюк Давид Нестерович

Отец ребёнка: Борисюк Нестер Григорьевич

Рождение ребёнка
10.04.1888

Сын: Борисюк Павел Нестерович

Отец ребёнка: Борисюк Нестер Григорьевич

Рождение ребёнка
18.02.1905

Дочь: Лукьянчук (Борисюк) Евдокия Нестеровна

Отец ребёнка: Борисюк Нестер Григорьевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Борисюк Калистрат Нестерович

Отец ребёнка: Борисюк Нестер Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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