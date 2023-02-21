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Саламахин Александр Николаевич
Саламахин Александр Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1964
Пол
Мужской
Отец
Саламахин Николай Титович
1942 г.р.
Мать
Саламахина (Малушко) Мария Афанасьевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Саламахин Николай Титович
Мать:
Саламахина Мария Афанасьевна
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