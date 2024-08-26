Корекова Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корекова Матрена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кореков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: (Корекова) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Кореков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Корекова) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Кореков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Кореков Елисей Васильевич

Отец ребёнка: Кореков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Корекова) Зиновия Васильевна

Отец ребёнка: Кореков Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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