Корекова Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: (Корекова) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Кореков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Корекова) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Кореков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Кореков Елисей Васильевич
Отец ребёнка: Кореков Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Корекова) Зиновия Васильевна
Отец ребёнка: Кореков Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно