Проскурина (Фильченко) Вера Иосифовна
Место рожденияФергана УзССР
Дата рождения17.09.1920
Дата смерти31.12.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1920
Отец: Фильченко Иосиф
Мать: не указана
Фергана УзССР
Рождение ребёнка
21.02.1946
Дочь: Ночевкина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Проскурин Алексей Егорович
Рождение ребёнка
11.09.1953
Дочь: Локарева Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Проскурин Алексей Егорович
Мелитополь Украин ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1981
Ташкент УзССР
Причина смерти: деабет