Проскурина (Фильченко) Вера Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурина (Фильченко) Вера Иосифовна

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Место рождения

Фергана УзССР

Дата рождения

17.09.1920

Дата смерти

31.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1920

Отец: Фильченко Иосиф

Мать: не указана

Фергана УзССР
Рождение ребёнка
21.02.1946

Дочь: Ночевкина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Проскурин Алексей Егорович

Рождение ребёнка
11.09.1953

Дочь: Локарева Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Проскурин Алексей Егорович

Мелитополь Украин ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскурин Алексей Егорович

Смерть
31.12.1981
Ташкент УзССР
Причина смерти: деабет
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