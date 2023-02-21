Гогаринов Прокопий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1858
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858
Рождение ребёнка
12.02.1884
Сын: Гогаринов Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Гогаринова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
27.04.1886
Сын: Гогаринов Иоанн Прокопьевич
Мать ребёнка: Гогаринова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
22.04.1887
Сын: Гогаринов Георгий Прокопьевич
Мать ребёнка: Гогаринова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1917