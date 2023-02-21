Гогаринов Прокопий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Прокопий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1858

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1858

Отец: Гагаринов Андрей Аврамович

Мать: Гогаринова Евдокия Захаровна

Рождение ребёнка
12.02.1884

Сын: Гогаринов Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Гогаринова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
27.04.1886

Сын: Гогаринов Иоанн Прокопьевич

Мать ребёнка: Гогаринова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
22.04.1887

Сын: Гогаринов Георгий Прокопьевич

Мать ребёнка: Гогаринова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Анастасия Андреевна

Смерть
До 1917
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