Дёмин Пётр
Место рожденияРоссия
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Аристова) Вера
Рождение ребёнка
06.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Аристова) Вера
Рождение ребёнка
1954
Сын: Демин Дмитрий
Мать ребёнка: (Аристова) Вера
Смерть
Неизвестно