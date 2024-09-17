Дёмин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмин Пётр

Место рождения

Россия

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Аристова) Вера

Рождение ребёнка
06.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Аристова) Вера

Рождение ребёнка
1954

Сын: Демин Дмитрий

Мать ребёнка: (Аристова) Вера

Смерть
Неизвестно

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