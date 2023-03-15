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Zapałowski Maciej
Zapałowski Maciej
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.1843
Пол
Мужской
Отец
Zapałowski Leon
1810 г.р.
Мать
Zapałowska (Mędecka) Michalina Agata
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1843
Отец:
Zapałowski Leon
Мать:
Zapałowska Michalina Agata
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