Zapałowski Maciej — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zapałowski Maciej

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1843

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1843

Отец: Zapałowski Leon

Мать: Zapałowska Michalina Agata

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