Смирнова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнов) Нина
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Анатолий
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Степанович
Смерть
Неизвестно