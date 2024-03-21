Смирнова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнов) Нина

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Анатолий

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Степанович

Смерть
Неизвестно

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